Мария Шарапова считает своим домом США

Россиянка Мария Шарапова отметила, что считает США своим домом. Однако, по словам спортсменки, она ценит свои русские корни.

— Я переехала в США, когда мне было семь лет. Со мной был только отец, и у нас было 700 долларов, — цитирует Шарапову cntraveler.com. — Наше путешествие было очень ограничено, мы постоянно использовали общественный транспорт.

Когда мы приземлились в аэропорту Майами, то это был другой мир, другой язык, другая страна. Все было новым, все было захватывающим, а многое даже пугало. Первые несколько лет с моим отцом были, наверное, самыми трудными в жизни. Мама не могла к нам приехать из-за проблем с визой. Это было жесткое путешествие, нужно было изучать язык и находить свой голос во всем этом...

У меня до сих пор российский паспорт и американская зеленая карта. Поэтому мне часто приходится получать визы. Будь это шенгенская виза в Европу или китайская виза, которую нужно получать на несколько турниров в конце года. Поэтому я знаю, что это такое...

В целом я довольно быстро привыкла к образу жизни в Америке. Мне помогла моя профессия. Я переехала в США из-за тенниса, чтобы развить свой талант, достигнуть цели и реализовать мечту.

В итоге здесь я живу и тренируюсь. С годами я приобрела друзей и встретила многих людей, и теперь считаю США своим домом. Тем не менее, многое из воспитания и культуры во мне имеет русские корни. Это я очень ценю.

Большая часть семьи живет в Сочи и на юге России, поэтому у меня очень тесные связи. Но, если говорить о месте, где я пустила корни, то это определенно США.