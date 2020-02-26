Мария Шарапова рассказал о своих первых шагах в теннисе

Российская теннисистка Мария Шарапова, объявившая о завершении карьеры, подготовила эссе, в котором подробно рассказала о своем решении.

— Как оставить позади единственную жизнь, что у меня была? Для меня это нечто новое, поэтому простите, — говорит Шарапова в интервью Vanityfair. -Теннис — я говорю до свидания.

Прежде чем перейти в концу, я хочу начать с самого начала. Первый раз я увидела корт, когда мой отец играл на нем. Это было в Сочи, мне было четыре года. Я еще была так мала, что мои ноги свисали со скамейки, на которой я сидела. Так мала, что ракетка, которую я подобрала, была в два раза больше меня.

Когда мне было шесть, мы с отцом улетели через весь мир во Флориду. Тогда мир казался просто гигантским. Самолет, аэропорт, весь размах Америки. Все было просто необъятным; таким же необъятным, как и жертва моих родителей.

Когда я впервые стала играть, девочки на другой стороне сетки всегда были взрослее, больше и сильнее. Великие теннисисты, которых я видела по телевизору, казались чем-то неприкосновенным и недостижимым. Но понемногу, с каждым днем тренировок этот мифический мир становился все более реальным.

Первые корты, на которых я играла, были неровными, а линии выцвели. Со временем они превращались в грязный грунт и самую шикарную и ухоженную траву, на которую ступала нога человека. Но никогда, даже в самых диких мечтах я не думала, что смогу побеждать на крупнейших аренах — на любых покрытиях.

Уимблдон показался хорошим местом для начала. Я была наивной 17-летней девчонкой, все еще коллекционирующей марки. Я не понимала значимость моей победы, пока не стала старше. Я рада, что не понимала.

Я никогда не чувствовала превосходства над другими игроками. Скорее у меня было чувство, как будто я на краю обрыва. Поэтому я всегда возвращалась на корт, чтобы понять, как я могу карабкаться дальше.

Открытый чемпионат США показал мне, как преодолевать отвлекающие факторы и ожидания. Если не можешь справиться с шумом Нью-Йорка, то хорошо — аэропорт совсем рядом. И до свидания.