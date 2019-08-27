Мария Шарапова: «Рассчитывала сыграть с Уильямс чуть лучше, но не получилось»

Российская теннисистка Мария Шарапова после поражения от американки Серены Уильямс в первом круге US Open (1:6, 1:6) заявила, что во втором сете у нее была возможность переломить ход матча.

— У меня была маленькая возможность во втором сете, но к сожалению, не получилась, — рассказала в интервью Eurosport Шарапова. — Встреча была очень тяжелая, я рассчитывала сыграть чуть лучше, но не вышло.

Выставочные матчи? Я бы очень хотела вернуться в Санкт-Петербург, особенно когда я снялась с турнира. Я давала интервью, было много детей, все купили билеты, чтобы посмотреть, как я сыграю. После этого я решила, что когда поеду туда еще, у меня не будет травмы и я хорошо там сыграю.