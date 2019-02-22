10:44 | Теннис — WTA

Мария Шарапова: "Работа никогда не останавливается"

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Россиянка Мария Шарапова опубликовала новый ролик в своем Инстаграме. На нем теннисистка тренируется в зале.

- Работа никогда не останавливается, - написала Шарапова.

Напомним, Шарапова снялась с супертурнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы правого плеча. Спортсменка третий раз в сезоне отказалась от участия в соревнованиях по состоянию здоровья. Напомним, что теннисистка также снялась с турнира в Шэньчжэне по ходу четвертьфинального матча с Ариной Соболенко из-за боли в бедре, после чего дошла до четвертого круга на Australian Open. Травма правого плеча не позволила пятикратной победительнице турниров "Большого шлема" сыграть против Дарьи Касаткиной на St. Petersburg Ladies Trophy в конце января.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Work never stops 🏋🏼‍♀️

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 21 Фев 2019 в 1:54 PST

 

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