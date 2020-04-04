Мария Шарапова опубликовала свой личный номер для связи с ней

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова в связи с ситуацией с коронавирусом поделилась через соцсети номером телефона для личной с ней связи. По словам спортсменки, недавно завершившей карьеру, она готова ответить на сообщения.

- Мне хотелось найти возможность поддерживать с вами связь. На прошлой неделе мы классно пообщались в видеоконференции со 150 пользователями. Мы закончили общение, а мне хотелось бы и дальше поддерживать с вами связь. Мы все вместе оказались в этой ситуации. Я получила новый номер. И я оставляю его для вас. Пишите мне! 310-564-7981. Это чистая правда. Расскажите мне, как у вас дела, задавайте вопросы или просто скажите «привет»! — написала Шарапова в Twitter.