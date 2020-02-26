Мария Шарапова объяснила, почему завершила карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова, объявившая о завершении карьеры, подготовила эссе для Vanityfair, в котором подробно рассказала о своем решении.

— Открытый чемпионат Австралии привел меня в место, которое никогда не было частью меня — к экстремальной уверенности, которую некоторые люди называют «быть в своей тарелке». Я правда не могу это объяснить, но мне было приятно находится в этом месте.

Покрытие на Открытом чемпионате Франции выявило все мои слабости для новичка. Например, мое неумение скользить на нем. Это заставило меня преодолеть эти слабости. Дважды. Это мне очень понравилось.

Эти корты показали мои истинную натуру. Не только фотосъемки и красивые платья, они показали мое несовершенство — каждую морщинку, каждую каплю пота. Они проверили мой характер, мою волю, мое умение направлять эмоции в русло, где бы они работали на меня, а не против меня. Однако между линиями на корте мои уязвимые места чувствовали себя в безопасности. Как же мне повезло найти землю, на которой я чувствовала себя так выставленной на показ, но при этом так комфортно?

Одним из ключей к моему успеху было то, что я никогда не оглядывалась назад и никогда не смотрела вперед. Я лишь верила, что если продолжу бесконечно оттачивать свое мастерство, то приведу себя в невероятное место. Но в теннисе нельзя достичь абсолютного мастерства — вы должны прислушиваться к требованиям корта в попытке успокоить эти нескончаемые мысли в голове:

— Сделала ли ты достаточно — или даже больше — чтобы подготовиться к своему сопернику?

— Ты взяла несколько дней отдыха, теперь твое тело потеряет кондиции?

— Этот дополнительный кусочек пиццы. Теперь нужно провести хорошую утреннюю тренировку?

Ты слушаешь это внутренний голос так внимательно, ожидаешь каждый его тон, и важно то, как ты принимаешь эти сигналы, когда они приходят.

Один из них пришел в прошлом августе на Открытом чемпионате США. За кулисами, за 30 минут до выхода на корт у меня была процедура по обезболиванию плеча, чтобы провести весь матч.

Травмы плеча для меня не являются чем-то новым — со временем сухожилия изнашиваются, как нити. У меня было несколько операций. Одна - в 2008, еще одна - в прошлом году. Провела много месяцев в терапии.

Просто выйти на корт в тот день было подобно победе. Хотя, конечно, на самом деле это должен был быть только первый шаг к победе. Я делюсь этим не чтобы вызвать жалость, а чтобы обрисовать мою новую реальность: Мое тело стало тем самым отвлекающим фактором.

Мария Шарапова рассказал о своих первых шагах в теннисе