Мария Шарапова: «Можно пойти в салон и покраситься в блондинку, но это не принесет успеха»

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала мнение критиков о том, что она добилась успеха благодаря привлекательной внешности.

— Что сказать? Удачи! — цитирует The Wall Street Journal Шарапову. — Можно пойти в салон и покраситься в блондинку, но это не принесет успеха. Нужно нечто большее. Те, кто так говорят, могут попробовать сами. Я потратила немало денег, чтобы собрать хорошую команду.