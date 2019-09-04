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Мария Шарапова: «Можно пойти в салон и покраситься в блондинку, но это не принесет успеха»

4 сентября 2019, 20:01
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Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала мнение критиков о том, что она добилась успеха благодаря привлекательной внешности.

— Что сказать? Удачи! — цитирует The Wall Street Journal Шарапову. — Можно пойти в салон и покраситься в блондинку, но это не принесет успеха. Нужно нечто большее. Те, кто так говорят, могут попробовать сами. Я потратила немало денег, чтобы собрать хорошую команду.

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