Мария Шарапова: «Больше всего буду скучать по соревнованиям»

Россиянка Мария Шарапова рассказала о своем решении уйти из спорта. Она завершила карьеру в конце февраля.

— Рада, что мой организм сможет отдохнуть, — приводит слова Шараповой пресс-служба World Team Tennis. — Это были долгие 28 лет моей жизни. Мне потребовалось много времени, чтобы написать то эссе. Никогда не легко оставить любимое дело. По-прежнему люблю теннис, но у каждого наступает момент, когда надо уйти. Больше всего буду скучать по соревнованиям. Победы, матчболы, поражения и подготовка к новым матчам — это лучшая часть игры.