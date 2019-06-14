Мария обыграла Томлянович и вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме

Немецкая теннисистка Татьяна Мария в четвертьфинале турнира в Ноттингеме в двух сетах обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович – 6:3, 7:6 (9:7).
В полуфинале немка сыграет с победительницей противостояния Кристина Младенович (Франция) – Донна Векич (Хорватия).
Ноттингем (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Татьяна Мария (Германия, 9) – Айла Томлянович (Австралия, 6) – 6:3, 7:6 (9:7)
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