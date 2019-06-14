Мария обыграла Томлянович и вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме

Немецкая теннисистка Татьяна Мария в четвертьфинале турнира в Ноттингеме в двух сетах обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович – 6:3, 7:6 (9:7).

В полуфинале немка сыграет с победительницей противостояния Кристина Младенович (Франция) – Донна Векич (Хорватия).

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Татьяна Мария (Германия, 9) – Айла Томлянович (Австралия, 6) – 6:3, 7:6 (9:7)