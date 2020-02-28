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Квитова победила Барти и сыграет с Соболенко в финале турнира в Дохе

28 февраля 2020, 20:56

Петра Квитова вышла в финал турнира в Дохе. В полуфинале чешка обыграла первую ракетку мира Эшли Барти — 6:4, 2:6, 6:4.

Соперницей Квитовой станет белоруска Арина Соболенко, которая одолела россиянку Светлану Кузнецову.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2020

Призовой фонд 2 939 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Петра Квитова (Чехия, 8) — Эшли Барти (Австралия, 1) — 6:4, 2:6, 6:4

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/wta/doha/2020/

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