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Квитова ожидает, что Олимпиада-2021 будет лучшей в истории

25 марта 2020, 20:25
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Чешка Петра Квитова прокомментировала перенос Олимпиады в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Она должна была состояться предстоящим летом.

— Очень грустно, что мы не сможем сыграть на Олимпиаде в этом году, но это было правильное решение в сложившейся в мире ситуации с коронавирусом. — написала Квитова в своем Instagram. — Вместо того, чтобы расстраиваться, давайте сделаем Олимпиаду в следующем году лучшей, которую когда-либо видел мир!

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