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Квитова обыграла Ястремскую в 1/4 финала турнира в Ухане

26 сентября 2019, 15:38
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Чешка Петра Квитова обыграла украинку Даяну Ястремскую в 1/4 финала турнира в Ухане — 6:2, 6:4.

Их матч продолжался 1 час 13 минут. В полуфинале Квитова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной или с американкой Алисон Риск.

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Петра Квитова (Чехия, 5) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/wuhan/2019/

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