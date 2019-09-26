Квитова обыграла Ястремскую в 1/4 финала турнира в Ухане
26 сентября 2019, 15:38
Чешка Петра Квитова обыграла украинку Даяну Ястремскую в 1/4 финала турнира в Ухане — 6:2, 6:4.
Их матч продолжался 1 час 13 минут. В полуфинале Квитова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной или с американкой Алисон Риск.
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Петра Квитова (Чехия, 5) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:2, 6:4
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