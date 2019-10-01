Квитова обыграла Младенович и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине

Чешка Петра Квитова обыграла обыграла француженку Кристину Младенович в матче второго круга на турнире в Пекине — 6:4, 6:4.

Их матч продолжался 1 час 25 минут. В 1/8 финала турнира Квитова сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, обыгравшей во втором круге американку Винус Уильямс. Ранее в третий круг турнира таже отобрались первая ракетка мира Эшли Барти и София Кенин, обыгравшая Анастасию Павлюченкову.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Квитова (Чехия, 7) — Кристина Младенович (Франция) — 6:4, 6:4