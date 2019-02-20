Квитова обыграла Брэди и пробилась в 1/4 финала турнира в Дубае

Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла американку Дженнифер Брэди (7:5, 1:6, 6:3) в третьем раунде турнира WTA в Дубае (ОАЭ). Матч продолжался два часа и 14 минут.

В 1/4 финала чешка сыграет с победительницей пары Виктория Кузьмова (Словакия) - София Кенин (США).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Петра Квитова (Чехия, 2) - Дженнифер Брэди (США, Q) - 7:5, 1:6, 6:3