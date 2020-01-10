Квитова и Кис встретятся в 1/2 финала турнира в Брисбене

Определилась первая полуфинальная пара турнира в австралийском Брисбене. За выход в финал поспорят Мэдисон Кис из США и чешка Петра Квитова.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 1 434 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мэдисон Кис (США, 8) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:4, 6:1

Петра Квитова (Чехия, 5) — Дженнифер Брэди (США, Q) — 6:4, 6:2