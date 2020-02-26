Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Дохе благодаря отказу Анисимовой
15:43
Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Дохе. В третьем круге Кузнецова должна была встретиться с американкой Амандой Анисимовой, но та отказалась от проведения матча.
В четвертьфинале россиянка встретится с победителем пары Юлия Путинцева (Казахстан) — Белинда Бенчич (Швейцария).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2020
Призовой фонд 2 939 695 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Светлана Кузнецова (Россия) — Аманда Анисимова (США) — 0:0 отказ 2-го игрока
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