Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Дохе благодаря отказу Анисимовой

Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Дохе. В третьем круге Кузнецова должна была встретиться с американкой Амандой Анисимовой, но та отказалась от проведения матча.

В четвертьфинале россиянка встретится с победителем пары Юлия Путинцева (Казахстан) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2020

Призовой фонд 2 939 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Светлана Кузнецова (Россия) — Аманда Анисимова (США) — 0:0 отказ 2-го игрока