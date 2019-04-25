Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой в матче второго круга турнира WTA в Стамбуле - 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
В следующем матче Вондроушова сыграет с испанской теннисисткой Ларой Арруабарреной.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Маркета Вондроушова (Чехия) - Светлана Кузнецова (Россия, WC) - 6:4, 6:3
Все о теннисе - здесь