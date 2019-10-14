Кузнецова проиграла Муховой в первом круге «ВТБ Кубка Кремля»
22:05
Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла чешке Каролине Муховой в матче первого круга турнира WTA «ВТБ Кубок Кремля» — 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
В матче второго круга Мухова сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Каролина Мухова (Чехия) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:2, 6:3