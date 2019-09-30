Кузнецова поднялась на 56-е место в рейтинге WTA
Россиянка Светлана Кузнецова поднялась на 56-е место в рейтинге WTA.
В топ-10 произошло одно изменение. Румынка Симона Халеп сместила с пятой строчки канадку Бьянку Андрееску.
Рейтинг WTA
Положение на 30 сентября
1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 6446 очков
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6125
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5320
4 (4). Наоми Осака (Япония) — 5011
5 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4907
6 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4571
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4225
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738...
38 (39). Екатерина Александрова (Россия) — 1383...
40 (36). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1330...
42 (45). Вероника Кудерметова (Россия) — 1264...
45 (43). Дарья Касаткина (Россия) — 1220...
56 (69). Светлана Кузнецова (Россия) — 1041...
65 (66). Анна Блинкова (Россия) — 927...
79 (55). Маргарита Гаспарян (Россия) — 779...
89 (73). Анастасия Потапова (Россия) — 676...
93 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) — 654...
100 (116). Анна Калинская (Россия) — 616
* - положение в предыдущем рейтинге