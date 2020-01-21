Кузнецова обыграла Вондроушову и вышла во второй раунд Australian Open

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в матче первого раунда Australian Open обыграла чешку Маркету Вондроушову со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. Россиянка сделала два эйса, совершила одну двойную ошибку и взяла 8 брейк-пойнтов из 11.

В следующем раунде Кузнецова встретится с итальянкой Камилой Джорджи.

В другом матче француженка Ализе Корне обыграла румынку Монику Никулеску (5:7, 6:1, 6:0).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Светлана Кузнецова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 15) — 6:2, 4:6, 6:4

Ализе Корне (Франция) — Моника Никулеску (Румыния, Q) — 5:7, 6:1, 6:0