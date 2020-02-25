Кузнецова обыграла Свентек во втором раунде турнира в Дохе

Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла поляку Игу Свентек (6:2, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Дохе (Катар).

Матч продолжался один час и шесть минут. В следующем раунде россиянка сыграет с американкой Амандой Анисимовой.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2020

Призовой фонд 2 939 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Светлана Кузнецова (Россия) — Ига Свентек (Польша) — 6:2, 6:2