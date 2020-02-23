Кузнецова обыграла Буюкакчай в первом круге турнира в Дохе

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в матче первого круга турнира в Дохе обыграла Чаглу Буюкакчай из Турции со счетом 6:2, 6:2. Во втором круге Кузнецова сыграет с победительницей в паре Ига Швентек (Польша) — Донна Векич (Хорватия).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2020

Призовой фонд 2 939 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Светлана Кузнецова (Россия) — Чагла Буюкакчай (Турция, WC) — 6:2, 6:2