Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в следующий круг турнира WTA в Стамбуле, обыграв местную спортсменку Чаглу Буюкакчай – 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 56 минут.
В следующем раунде 33-летняя Кузнецова сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) – Айла Томлянович (Австралия).
В другой встрече дня девятая сеяная соревнований словачка Виктория Кузьмова уступила чешке Барборе Стрыцовой.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Светлана Кузнецова (Россия, WC) – Чагла Буюкакчай (Турция, WC) – 6:3, 7:6(7:4)
Барбора Стрыцова (Чехия) – Виктория Кузьмова (Словакия, 9) – 5:7, 7:5, 6:4