Кузнецова обыграла американку Брэди в Санкт-Петербурге
Россиянка Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. В первом матче она в двух сетах одолела Дженнифер Брэди из США — 6:3, 6:1.
Соперницей Кузнецовой станет победительница матча между француженкой Ализе Корне и представительницей Латвии Еленой Остапенко.
Ранее во второй круг пробились россиянки Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова, а позднее состоится игра еще двух представительниц России Дарьи Касаткиной и Екатерины Александровой.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Светлана Кузнецова (Россия, WC) — Дженнифер Брэди (США) — 6:3, 6:1
Донна Векич (Хорватия, 7) — Кристи Ан (США, Q) — 6:4, 6:1
Фиона Ферро (Франция, LL) — Каролин Гарсия (Франция) — 7:5, 3:6, 6:3
Дополнительная информация: