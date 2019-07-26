Кузнецова объяснила, почему не сможет сыграть на турнире в Вашингтоне

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, почему не сыграет на турнире в Вашингтоне. Ранее сообщалось, что у нее проблемы с визой.

- Я, к сожалению, визу и свой паспорт не видела, - цитирует россиянку RT. - Потому огромной радости от столь длительного ожидания не испытываю. Хотя, конечно, надеюсь, что прежняя ситуация, когда я получила паспорт без визы, не повторится.

В посольстве США заявили, что виза уже ждет Кузнецову. Тем не менее, в Вашингтоне она не сыграет в любом случае.

- Два дня занимает процесс вклеивания визы, а турнир начинается послезавтра. Да и акклиматизация — не однодневный процесс. Да, я не была готова к такому повороту, но ситуация открыла людей, готовых помочь. И я уже сейчас хочу сказать спасибо тем, кто это сделал. Надеюсь, вы прочтете!