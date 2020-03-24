Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Кузнецова — о том, что Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом: «Горжусь своей страной»

24 марта 2020, 15:35
Теги:

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала информацию о том, что Россия оказала помощь Италии в борьбе с коронавирусом.

— Горжусь моей страной и очень люблю Италию, — написала на своей странице в Instagram Кузнецова.

В воскресенье стало известно, что из России в Италию вылетели 7 самолетов с необходимым оборудованием и средствами защиты от коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
14
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир