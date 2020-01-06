Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Кузнецова из-за болезни снялась с турнира в Окленде

08:38
Теги:

Российская теннисистка Светлана Кузнецова снялась с турнира в Окленде. Причиной стала вирусная болезнь.

В первом круге россиянка должна была сыграть против Серены Уильямс. Теперь вместо Кузнецовой на соревнованиях выступит итальянка Камила Джорджи.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир