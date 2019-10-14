Кузьмова вышла во второй круг турнира в Люксембурге

Представительница Словакии Виктория Кузьмова обыграла американку Кэти Волынец на турнире в Люксембурге — 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 6:1.

Их матч продолжался 2 часа 35 минут. Во втором круге турнира возможной соперницей Кузьмовой может стать немка Лаура Зигемунд.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Кузьмова (Словакия, 5) — Кэти Волынец (США, WC) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 6:1