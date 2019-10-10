Кузьмова и Сизикова победили Блинкову и Ниномию в Линце
10 октября 2019, 21:37
Словачка Виктория Кузьмова и россиянка Яна Сизикова вышли в полуфинал турнира в Линце в парном разряде. Дуэт одолел еще одну представительницу России Анну Блинкову и японку Макоту Ниномию.
В полуфинале Кузьмова и Сизикова сыграют с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Виктория Кузьмова/Яна Сизикова (Словакия/Россия) — Анна Блинкова/Макото Ниномия (Россия/Япония, 4) — 6:4, 3:6, 12:10