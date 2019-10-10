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Кузьмова и Сизикова победили Блинкову и Ниномию в Линце

10 октября 2019, 21:37

Словачка Виктория Кузьмова и россиянка Яна Сизикова вышли в полуфинал турнира в Линце в парном разряде. Дуэт одолел еще одну представительницу России Анну Блинкову и японку Макоту Ниномию.

В полуфинале Кузьмова и Сизикова сыграют с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Виктория Кузьмова/Яна Сизикова (Словакия/Россия) — Анна Блинкова/Макото Ниномия (Россия/Япония, 4) — 6:4, 3:6, 12:10

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/linz/2019/12/6/

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