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Кудрявцева и Среботник — во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

12 февраля 2020, 14:49

Россиянка Алла Кудрявцева и словенка Катарина Среботник пробились во второй круг турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. Дуэт одолел представительницу Грузии Оксану Калашникову и румынку Андреа Миту.

Кудрявцева и Среботник встретятся с победительницами матча, в котором россиянки Дарья Мишина и Екатерина Шалимова сыграют с американкой Кейтлин Кристиан и чилийкой Алексой Гуарачи.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Алла Кудрявцева/Катарина Среботник (Россия/Словения) — Оксана Калашникова/Андреа Миту (Грузия/Румыния) — 6:3, 2:6, 10:6

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2020/12/5/

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