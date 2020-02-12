Россиянка Алла Кудрявцева и словенка Катарина Среботник пробились во второй круг турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. Дуэт одолел представительницу Грузии Оксану Калашникову и румынку Андреа Миту.

Кудрявцева и Среботник встретятся с победительницами матча, в котором россиянки Дарья Мишина и Екатерина Шалимова сыграют с американкой Кейтлин Кристиан и чилийкой Алексой Гуарачи.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Алла Кудрявцева/Катарина Среботник (Россия/Словения) — Оксана Калашникова/Андреа Миту (Грузия/Румыния) — 6:3, 2:6, 10:6