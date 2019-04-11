Кудерметова вышла в третий круг турнира в Лугано

Россиянка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в швейцарском Лугано. В матче второго раунда она обыграла седьмую сеянную Ребекку Петерсон из Швеции – 1:6, 6:4, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.

В четвертьфинале 21-летняя Кудерметова сыграет с представительницей Словении Полоной Херцог.

В другой встрече Штефани Фегеле выиграла у Виктории Голубич. В третьем круге швейцарка встретится с Фионой Ферро из Франции.

Лугано (Швейцария)

Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) – Ребекка Петерсон (Швеция, 7) – 1:6, 6:4, 7:6 (7:2)

Штефани Фегеле (Швейцария) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:1, 6:1