Кудерметова вышла в третий круг турнира в Лугано

Россиянка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в швейцарском Лугано. В матче второго раунда она обыграла седьмую сеянную Ребекку Петерсон из Швеции – 1:6, 6:4, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.
В четвертьфинале 21-летняя Кудерметова сыграет с представительницей Словении Полоной Херцог.
В другой встрече Штефани Фегеле выиграла у Виктории Голубич. В третьем круге швейцарка встретится с Фионой Ферро из Франции.
Лугано (Швейцария)
Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия) – Ребекка Петерсон (Швеция, 7) – 1:6, 6:4, 7:6 (7:2)
Штефани Фегеле (Швейцария) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:1, 6:1
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