Кудерметова в паре вышла во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля», Александрова выбыла

Россиянка Вероника Кудерметова в паре со словенкой Катариной Среботник вышла во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля». Они обыграли россиянку Екатерину Александрову и белоруску Александру Соснович — 7:6 (7:4), 6:3.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Катарина Среботник (Россия/Словения) — Екатерина Александрова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — 7:6 (7:4), 6:3

Габриэла Дабровски/Катержина Синякова (Канада/Чехия, 2) — Натела Дзаламидзе/Лидия Морозова (Россия/Белоруссия) — 3:6, 6:3, 10:6