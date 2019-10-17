Кудерметова в паре разгромно проиграла в 1/4 финала «ВТБ Кубка Кремля»
18:25
Россиянка Вероника Кудерметова в паре со словенкой Катариной Среботник в четвертьфинале «ВТБ Кубка Кремля» разгромно проиграла бельгийке Кирстен Флипкенс и американке Бетани Маттек-Сэндз — 1:6, 2:6.
Парой часов ранее в одиночном разряде Кудерметова разгромила украинку Элину Свитолину, которая была посеяна под первым номером.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Кирстен Флипкенс/Бетани Маттек-Сэндз (Бельгия/США, 3) — Вероника Кудерметова/Катарина Среботник (Россия/Словения) — 6:1, 6:2
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