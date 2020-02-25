Кудерметова уступила Бенчич в первом раунде турнира в Дохе
25 февраля 2020, 20:38
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла россиянку Веронику Кудерметову (6:4, 4:6, 7:6(7:4)) во втором раунде турнира WTA в Дохе (Катар).
Матч продолжался два часа и 41 минуту. В следующем раунде Бенчич сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2020
Призовой фонд 2 939 695 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 4) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:4, 4:6, 7:6(7:4)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...