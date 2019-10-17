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Кудерметова прокомментировала сенсационную победу над Свитолиной на «ВТБ Кубке Кремля»

19:13
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Россиянка Вероника Кудерметова прокомментировала сенсационную победу над четвертой ракеткой мира Элиной Свитолиной во втором круге «ВТБ Кубка Кремля».

— У меня сегодня получилось вернуться в матч и выстоять, благодаря такой безумной поддержке, — цитирует Кудерметову официальный сайт турнира — Я сегодня старалась при возможности, когда были удобные мячи, прессовать, идти к сетке, добивать. А когда мы держали мяч на задней линии, мне кажется, у меня было меньше шансов, чем у нее.

Дополнительная информация

https://kremlincup.ru/news/663/

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