Кудерметова проиграла в полуфинале турнира в Хиросиме. В финале сыграют две японки
14 сентября 2019, 09:52
Россиянка Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Хиросиме. В полуфинале вторая «сеяная» теннисистка уступила Мисаки Дои.
В решающем матче японка встретитс ся соотечественницей Нао Хибино, которая взяла верх над Михаэлой Бузарнеску из Румынии.
Хиросима (Япония)
Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Мисаки Дои (Япония) — Вероника Кудерметова (Россия, 2) — 6:4, 6:3
Нао Хибино (Япония) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 4:6, 6:0, 6:3
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