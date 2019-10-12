Кудерметова проиграла Уотсон в полуфинале турнира в Китае
09:49
Россиянка Вероника Кудерметова проиграла англичанке Хизер Уотсон (1:6, 4:6) в матче полуфинала турнира WTA в Тяньцзинь (Китай). Продолжительность встречи составила 1 час и 15 минут.
В финале турнира Уотсон сыграет с шведкой Ребеккой Петерсон.
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA Tianjin Open
Призовой фонд 426 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Хизер Уотсон (Великобритания) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:1, 6:4
A brilliant forehand winner from @HeatherWatson92!#TianjinOpen pic.twitter.com/xUs2aMPuiP— WTA (@WTA) October 12, 2019
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