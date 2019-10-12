Кудерметова проиграла Уотсон в полуфинале турнира в Китае

Россиянка Вероника Кудерметова проиграла англичанке Хизер Уотсон (1:6, 4:6) в матче полуфинала турнира WTA в Тяньцзинь (Китай). Продолжительность встречи составила 1 час и 15 минут.

В финале турнира Уотсон сыграет с шведкой Ребеккой Петерсон.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Хизер Уотсон (Великобритания) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:1, 6:4