Кудерметова обыграла Стосур в первом раунде турнира в Хобарте
13 января 2020, 11:45
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла австралийку Саманту Стосур в первом раунде турнира WTA в Хобарте (Австралия).
Матч продолжался один час и шесть минут. В следюущем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Кэтрин Беллис (США) — Мария Боузкова (Чехия).
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 5) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 6:2, 6:2
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