Кудерметова обыграла Путинцеву на старте турнира в Санкт-Петербурге
17:25
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (7:6(7:4), 1:6, 7:5) в матче первого раунда турнира WTA в Санкт-Петербурге.
Матч продолжался два часа и 36 минут. В следующем раунде Кудерметова сыграет с голландкой Кики Бертенс.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 7:6(7:4), 1:6, 7:5
Айла Томлянович (Австралия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — 3:6, 6:3, 6:4
Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Кристина Младенович (Франция) — 6:4, 6:1
Осеан Доден (Франция, Q) — Виктория Кузьмова (Словакия) — 6:2, 6:2
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