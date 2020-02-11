Кудерметова обыграла Путинцеву на старте турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (7:6(7:4), 1:6, 7:5) в матче первого раунда турнира WTA в Санкт-Петербурге.

Матч продолжался два часа и 36 минут. В следующем раунде Кудерметова сыграет с голландкой Кики Бертенс.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 7:6(7:4), 1:6, 7:5

Айла Томлянович (Австралия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — 3:6, 6:3, 6:4

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Кристина Младенович (Франция) — 6:4, 6:1

Осеан Доден (Франция, Q) — Виктория Кузьмова (Словакия) — 6:2, 6:2