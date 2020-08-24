Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Кудерметова обыграла Плишкову и вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати

24 августа 2020, 03:04
Теги:

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в 1/16 финала турнира в Цинциннати обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 7:5, 6:4.

Матч длился 1 час 46 минут. Россиянка сделала 4 эйса, совершила одну двойную ошибку и взяла один из двух брейк-пойнтов. Первая сеяная на турнире 11 раз подала навылет, сделала 9 двойных ошибок и взяла 10 брейк-пойнтов из 13.

В 1/8 финала Кудерметова встретится с победительницей пары Кристина Младенович — Элиза Мертенс.

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 1 950 079 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 7:5, 6:4

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир