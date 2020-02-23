Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Кудерметова обыграла Младенович на турнире в Дохе

23 февраля 2020, 18:14
Теги:

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче первого круга турнира в Дохе обыграла француженку Кристину Младенович со счетом 7:6 (8:6), 0:6, 6:3. Ранее во второй круг этого турнира вышла другая россиянка Светлана Кузнецова.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2020

Призовой фонд 2 939 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Кристина Младенович (Франция) — 7:6(8:6), 0:6, 6:3

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/wta/doha/2020/

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир