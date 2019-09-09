Кудерметова обыграла Лепченко на старте турнира в Хиросиме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла у американки Варвары Лепченко (6:4, 6:2) в первом раунде турнира WTA в Хиросиме (Япония). Матч продолжался один час и 29 минут.

В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Кристина Макхэйл (США) — Грит Миннен (Бельгия).

Хиросима (Япония)

Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 2) — Варвара Лепченко (США) — 6:4, 6:2