Кудерметова обыграла Александрову на турнире в Ухане
11:06
Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Ухане, обыграв соотечественницу Екатерину Александрову со счетом 5:7, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.
За выход в третий круг Кудерметова поборется со швейцаркой Белиндой Бенчич.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Екатерина Александрова (Россия) — 5:7, 6:3, 6:2
Си Сувэй (Тайвань) — Каролин Возняцки (Дания, 13) — 6:7 (2:7), 6:1, 6:2
Ребекка Петерсон (Швеция, LL) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2 отказ 2-го игрока