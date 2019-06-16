Кудерметова нецензурно обругала своего тренера во время полуфинала турнира в Голландии

Россиянка Вероника Кудерметова во время полуфинального матча турнира в Хертогенбосе (Голландия) нецензурно выругалась в адрес своего тренера и мужа Сергея Демехина. 22-летняя спортсменка была недовольная поведением специалиста и считала, что он оказывает на нее давление.

Кудерметова уступила в полуфинале американке Элисон Риске – 4:6, 6:3, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

"Прошу тебя, сиди спокойно. Не знаю, ты давишь как-то на меня. Расслабься, я хочу проиграть, пусть я ****** (проиграю – прим. "СЭ"). Спокойнее. Я не могу. Я даже эти мячи тороплю почему-то. Чувствую, будто меня кто-то поддавливает. Давай, сильнее, ********* (ударь – прим. "СЭ"), – сказала Кудерметова.