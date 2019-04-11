Кудерметова и Воскобоева вышли в полуфинал турнира в Лугано в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с Галиной Воскобоевой из Казахстана вышли в полуфинал турнира в Лугано.

В четвертьфинале они обыграли дуэт Мона Бартель/Ксения Кнолл (Германия/Швейцария) – 6:7 (4:7), 6:1, 10:5. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

В полуфинале Кудерметова/Воскобоева сыграют с победительницами встречи Бенчич/Кузьмова – Марчетти/Рус.

Лугано (Швейцария)

Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова/Галина Воскобоева (Россия/Казахстан, 1) – Мона Бартель/Ксения Кнолл (Германия/Швейцария) – 6:7(4:7), 6:1, 10:5