Кудерметова и Схурс победили Павлюченкову и Севастову в Майами

Россиянка Вероника Кудерметова и голландка Деми Схурс вышли во второй круг турнира в Майами в парном разряде. В первом круге дуэт обыграл соотечественницу Кудерметовой Анастасию Павлюченкову и латвийку Анастасию Севастову.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Деми Схурс (Россия/Голландия) - Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) - 6:2, 6:3