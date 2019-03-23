Кудерметова и Схурс победили Павлюченкову и Севастову в Майами

Россиянка Вероника Кудерметова и голландка Деми Схурс вышли во второй круг турнира в Майами в парном разряде. В первом круге дуэт обыграл соотечественницу Кудерметовой Анастасию Павлюченкову и латвийку Анастасию Севастову.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Деми Схурс (Россия/Голландия) - Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) - 6:2, 6:3
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