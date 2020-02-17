Кудерметова и Дуань Инин победили в первом раунде парного турнира в Дубае
17 февраля 2020, 14:15
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с китаянкой Дуань Инин вышла во второй раунд турнира WTA в Дубае (ОАЭ). В первом раунде они обыграли швейцарскую пару Виктория Голубич/Жиль Тайхманн — 6:0, 6:1.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 643 670 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Дуань Инин/Вероника Кудерметова (Китай/Россия, 7) — Виктория Голубич/Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:0, 6:1
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