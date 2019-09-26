Кристина Плишкова вышла в полуфинал турнира в Ташкенте
26 сентября 2019, 13:23
Чешка Кристина Плишкова обыграла представительницу Словакии Викторию Кузьмову в четвертьфинале турнира в Ташкенте — 6:3, 6:4.
Их матч продолжался 1 час 15 минут. А полуфинале Плишкова сыграет с победительницей пары ван Эйтванк А/Пармантье.
Турнир WTA Tashkent Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кристина Плишкова (Чехия, 5) — Виктория Кузьмова (Словакия, 1) — 6:3, 6:4
Сорана Кирстя (Румыния, 8) — Данка Ковинич (Черногория) — 7:5, 5:7, 6:1