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Кристина Плишкова прошла во второй круг турнира в Сеуле

16 сентября 2019, 08:55
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Чешская теннисистка Кристина Плишкова вышла во второй круг турнира в Сеуле, обыграв кореянку Чхве Чи Хи — 6:1, 6:4.

Также победы в матчах первого круга турнира одержали россиянки Маргарина Гаспарян и Екатерина Александрова.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Плишкова (Чехия) — Чхве Чи Хи (Корея, WC) — 6:1, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/seoul/2019/

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