Кристина Плишкова прошла во второй круг турнира в Сеуле
16 сентября 2019, 08:55
Чешская теннисистка Кристина Плишкова вышла во второй круг турнира в Сеуле, обыграв кореянку Чхве Чи Хи — 6:1, 6:4.
Также победы в матчах первого круга турнира одержали россиянки Маргарина Гаспарян и Екатерина Александрова.
Сеул (Корея)
Турнир WTA Korea Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кристина Плишкова (Чехия) — Чхве Чи Хи (Корея, WC) — 6:1, 6:4
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