Кристина Плишкова не смогла пробиться в третий круг турнира в Люксембурге

Чешка Кристина Плишкова уступила представительнице Пуэрто-Рико Монике Пуиг во втором круге турнира в Люксембурге — 6:7(5:7), 6:3, 6:7 (6:8).

Их матч продолжался 2 часа 53 минуты. В третьем круге Пуиг сыграет с румынкой Сораной Кырстей или немкой Юлией Гергес.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Кристина Плишкова (Чехия) — 7:6(7:5), 3:6, 7:6(8:6)